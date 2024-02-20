Татарстанцы построили дом ветерану СВО, у которого отказали ноги

Под Казанью, в селе Сокуры, новоселье отметил 22-летний Адель Уркунбаев, ветеран специоперации на Украине. За участие в СВО он получил «Орден Мужества».

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

Четыре года назад Адель подписал военный контракт, а в 2022 году ушел добровольцем на СВО.

Прослужить в пехоте удалось всего пару месяцев, в ходе боев он получил ранение в плечо и спину – были раздроблены позвонки поясничного отдела.

Нейрохирурги не смогли спасти подвижность ног молодого человека. Каждый месяц он проходит реабилитацию.

Неравнодушные жители Лаишевского района собрали средства на строительство дома для Аделя Уркунбаева. Он удобен в использовании и обеспечен «доступной средой».

Новый дом занимает площадь более, чем 100 кв.м.

Адель признался, что теперь хочет завести семью и детей, потому как на службу вернуться уже не сможет.

«Если бы меня так серьезно не ранило, я бы вернулся опять на службу. Я люблю свою Родину, как все мои друзья-бойцы», – заявил он.