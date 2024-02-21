Татарстанцы приехали с концертом в Луганск

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Республика
21 февраля 2024  15:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Уже в 4-й раз Татарстан приезжает к жителям ЛНР с концертом и каждый коллектив изъявляет желание снова приехать: «Потому что трогает за живое». Творческая делегация республики выступила в Молодогвардейске и Антраците на двух языках: русском и татарском. 

«Мы всегда были вместе, и я хочу сказать одно, мы всегда рядом с вами. Мы вместе и всегда так будет», – отметил заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов.

Как отметил Хакимзянов, сейчас здесь востребована методическая помощь, так как учреждения культуры переходят на работу по общероссийским стандартам.

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