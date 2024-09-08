Татарстанцы приходят на выборы с надеждой на позитивные изменения

Фото: © Фарит Муратов

Сегодня в Татарстане проходят выборы депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва, на которых решается судьба 100 депутатских мандатов: 50 по одномандатным округам и 50 по партийным спискам.

Избирательные участки открылись с 7 часов и продолжали работать до 20 часов. Корреспонденты «КВ» побывали на нескольких из них.

На участках с самого утра наблюдалась высокая явка - по данным ЦИК РТ, к полудню проголосовали уже 32,2% избирателей. Однако толкотни или беспорядка нет и в помине. На то, чтобы отдать свой голос, уходят считанные минуты.

- В конце концов, это долг каждого человека, - поделилась впечатлениями избирательница Алевтина Абдулловна. - Позиция у него может быть самая разная. Вне зависимости от точки зрения, человек должен прийти и проголосовать.

Фото: © Фарит Муратов

Кстати, сходить на избирательный участок можно не только ради исполнения гражданского долга, но и с пользой для кошелька и здоровья. На большинстве участков организованы пункты вакцинации, где любой желающий, если тому не препятствуют противопоказания, может сделать прививку от гриппа. А на ярмарках продаются продукты и бытовая химия по низким ценам. Так, например, упаковка гречки на 900 грамм стоит всего 33 рубля, килограмм сахара - 62 рубля, а бутыль растительного масла 0,9 л - 71 рубль.

- Я считаю, что каждый гражданин должен проголосовать, потому что от этого зависит вся наша дальнейшая жизнь, - заметила избирательница Марина Владимировна. - От кандидата, которому я отдала голос, я жду улучшения нашей жизни. Как пенсионерка рассчитываю, что особое внимание будет уделено нашим проблемам.

Каждый из проголосовавших получает специальный браслет, который дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте и посещение праздничного концерта у Центра семьи «Казан».

- Мы надеемся, что наша жизнь изменится к лучшему, станет стабильнее, - поделилась Евгения, которая пришла проголосовать вместе с сыном и мамой. - Поэтому и приходим на избирательный участок. Надеемся, что наш кандидат исполнит все предвыборные обещания.

В рамках проведения выборов проходит фотоконкурс «Всей семьей на выборы». Среди его участников вечером разыграют ценные призы, включая автомобиль. Чтобы получить шанс на выигрыш, достаточно сделать фотографию с семьей на фоне избирательного участка с браслетом, полученным после голосования, а затем опубликовать ее в социальных сетях с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.