Татарстанцы сегодня увидят церемонию открытия игр БРИКС в прямом эфире

Сегодня в 19:30 в «Казань Экспо» состоится торжественная церемония открытия игр БРИКС – международного спортивного мероприятия, которое соберет более 5 тысяч спортсменов из 93 стран мира.

Прямую трансляцию церемонии открытия можно будет посмотреть этим вечером на телеканале «ТНВ».

В рамках игр в Казани состоятся соревнования по 27 видам спорта, включая дзюдо, спортивную борьбу, бокс, прыжки в воду, синхронное плавание, теннис, спортивную и художественную гимнастику, фехтование, легкую атлетику и другие дисциплины. В общей сложности будет разыграно 387 комплектов медалей.

Россию на Играх представят более 1000 атлетов, в том числе 29 казанских спортсменов, сообщает мэрия города.

Церемония закрытия запланирована на 23 июня и пройдет в формате яркого праздничного концерта, схваток сильнейших батыров и национальных спортивных состязаний, объединенных с празднованием традиционного татарского праздника Сабантуй.