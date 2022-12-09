 Татарстанцы смогут отправить детям Лисичанска новогодний подарок
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Татарстанцы смогут отправить детям Лисичанска новогодний подарок

Праздничный сюрприз будет доставлен точно в срок.

Республика
9 декабря 2022  13:23
Автор:
Ольга Ильина

Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» объявило о старте сбора подарков детям Лисичанска в Луганскую народную республику.

«В Лисичанске сегодня проживает 2 тыс. детей разного возраста. Мы уверены, что происходящее сегодня не должно отменять Новый год. Праздник должен быть у каждого ребенка», - подчеркнул координатор движения Тимур Сафин.

Принести новогодний сюрприз можно в пункты приема гуманитарной помощи. Это могут быть наборы пластилина, наборы для рукоделия, канцелярские товары или пластиковые, металлические или сложно-технические игрушки в заводской упаковке. Новогодние подарки детям Лисичанска будут доставлены в канун праздника, точно в срок, обещают организаторы движения.

Всего в Татарстане работают 84 пункта приема гуманитарной помощи. Узнать их адреса, а также что еще нужно жителям подшефного города Татарстана можно на сайте ярдям.рф.

Ранее «КВ» сообщали, что движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» отправило жителям Лисичанска очередную гуманитарную миссию. В составе – семь грузовиков строительных материалов, теплых вещей, тепловых пушек, генераторов, продуктов питания и многое другое. Всего было отправлено почти 140 тонн груза.

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