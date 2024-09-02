Татарстанцы смогут выиграть автомобиль и iPhone за семейное фото на выборах

В Татарстане стартует республиканский фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга, приуроченный к Году семьи.

Участники конкурса могут выиграть один из 12 смартфонов iPhone 15 и автомобиль Lada Vesta. Розыгрыш состоится 8 сентября, в день выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, с 07:00 до 20:00.

Чтобы принять участие, необходимо сделать фотографию или селфи всей семьей на фоне избирательного участка в Татарстане (снаружи) 8 сентября. Фотография должна быть сделана в специальном браслете, который можно получить у проголосовавших. Затем нужно опубликовать фотографию в социальных сетях с обязательными хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.

В конкурсе могут участвовать жители Татарстана с постоянной пропиской в республике, достигшие 18 лет.

Розыгрыш призов будет проходить в прямом эфире на телеканале ТНВ с 8:00 до 20:10, дублируясь в сообществе «Татарстан Алга» ВКонтакте.

Каждый час (с 8:00 до 19:00) будет разыгран один смартфон iPhone 15, а в 20:10 состоится розыгрыш автомобиля Lada Vesta.

Фотоконкурс не является лотереей и не основан на риске. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной и добровольной основе.

Ранее мы писали, что для проголосовавших казанцев 8 сентября проезд в общественном транспорте будет бесплатным.