Татарстанцы стали потреблять больше электроэнергии

В июне потребление электроэнергии в Татарстане достигло 2,59 млрд кВт*часов, что на 4,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его данным, рост электропотребления отмечен на предприятиях автопрома, нефтепереработки и производства электрического оборудования, в то время как в нефтехимии, добыче и транспортировке нефти, а также у производителей шин, наблюдалось снижение.

Электростанции Татарстана в июне произвели 2,47 млрд кВт*часов электроэнергии, что на 8,9% больше, чем в том же месяце прошлого года. В результате, переток электроэнергии в республику составил 118,7 млн кВт*часов, что на 44,3% ниже предыдущего года.

За первое полугодие 2024 года в Татарстане потребление электроэнергии возросло на 4%, а производство увеличилось на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основной вклад в рост электропотребления внесли автопром, предприятия нефтепереработки и производства электрооборудования, в то время как практически все электростанции республики способствовали увеличению производства электроэнергии.

В результате, за полгода переток из других энергосистем сократился почти на треть и составил почти 1,7 млрд кВт*часов. Андрей Большаков отметил, что причиной такого снижения перетока стало значительное увеличение производства на ТЭС, в частности на Заинской ГРЭС, которая увеличила выработку на 55,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при умеренном росте потребления электроэнергии.