Татарстанцы выиграли восемь наград на Всероссийском «Студенте года −2022»

В Москве были подведены итоги Всероссийского конкурса «Студент года — 2022». В конкурсе выбирали победителей по 24 номинациям. Так, ребята из Татарстана смогли завоевывать восемь наград. Об этом «КВ» сообщили пресс-службе Минмолодежи РТ.

Российская премия «Студент года» — проект для студентов вузов и колледжей, у которых есть достижения в учебе, науке, спорте, творческой и общественной жизни.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на конкурс «Студент года» для вузов в Татарстане подали рекордное число заявок. В этом году в конкурсе участвовали 435 человек из шести городов республики.