Татарстанцы заметили возвращение цапель и гусей с юга

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Республика
25 марта 2024  14:41
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане обнаружили первых представителей гусей и цапель, которые улетали на зимовку в южные города.

Оттуда, где они переждали зиму, пернатые стали возвращаться. Сейчас их можно увидеть на полях, птицы садятся сюда для кормежки, ведь долгие перелеты требуют больших запасов энергии, объяснили в Госкомитете РТ по биоресурсам. 

При этом, в комитете объяснили, что наблюдать за цаплями лучше издалека, потому как эти пернатые любят капризничать перед камерами. Избегая контакта с человеком, вся стая мгновенно взлетает в небо. Немного переждав, возвращается снова туда, откуда влетели. 

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