Татарстанцы заметили возвращение цапель и гусей с юга

В Татарстане обнаружили первых представителей гусей и цапель, которые улетали на зимовку в южные города.

Оттуда, где они переждали зиму, пернатые стали возвращаться. Сейчас их можно увидеть на полях, птицы садятся сюда для кормежки, ведь долгие перелеты требуют больших запасов энергии, объяснили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

При этом, в комитете объяснили, что наблюдать за цаплями лучше издалека, потому как эти пернатые любят капризничать перед камерами. Избегая контакта с человеком, вся стая мгновенно взлетает в небо. Немного переждав, возвращается снова туда, откуда влетели.