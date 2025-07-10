Татарстанцы заработали более 530 тысяч рублей, сообщая о нарушениях ПДД

Жители Татарстана с начала 2025 года получили свыше 530 тысяч рублей через сервис «Народный инспектор». Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития РТ Илья Начвин на заседании коллегии ведомства.

Сервис позволяет гражданам фиксировать нарушения ПДД и получать 25% от суммы штрафа. Им активно пользуются люди всех возрастов - от 15-летних подростков до пенсионеров.

Рекордсменом стал житель Кировского района Казани, который заработал более 70 тысяч рублей, отправляя сообщения о нарушениях.

Всего в этом году через «Народный инспектор» поступило 125 тысяч заявлений. Сервис помогает повысить безопасность на дорогах и мотивирует граждан участвовать в борьбе с нарушениями.