Татарстанец добился выплаты 400 тысяч рублей из-за производственной травмы

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Республика
20 августа 2024  16:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Верховный суд Татарстана встал на сторону рабочего, пострадавшего на производстве в Алексеевском районе, и обязал компанию ООО «Алексеевск-Газспецстрой» выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Инцидент произошел еще в октябре 2021 года. Монтажник получил серьезные травмы на рабочем месте из-за нарушений правил безопасности со стороны работодателя. Прокуратура Алексеевского района требовала компенсации для пострадавшего, но суд первой инстанции отказал.

Верховный суд РТ, рассмотрев апелляцию прокуратуры, отменил решение предыдущей инстанции и обязал компанию выплатить компенсацию.

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