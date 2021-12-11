 Татарстанец из мести заявил об угоне машины бывшей супругой, которой авто досталось после развода
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Татарстанец из мести заявил об угоне машины бывшей супругой, которой авто досталось после развода

Мужчине назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Истории
11 декабря 2021  10:25
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане 32-летнего жителя Новошешминского района признали виновным в заведомо ложном доносе. Он обвинил бывшую супругу в угоне авто, которой машина досталась после развода. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. 

Установлено, что 20 июля пьяный мужчина обратился с заявлением в полицию об угоне «Лады Калины» из своего гаража. В преступлении татарстанец, из мести, обвинил бывшую супругу — машина ей досталась после развода.

Свою вину мужчина полностью признал. Ему назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах мужчина из ревности избил молотком до смерти бывшего сожителя своей женщины.

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