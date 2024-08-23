Татарстанец Рыжиков готовится к полету в космос

Уроженец Бугульмы, Герой Российской Федерации Сергей Рыжиков вновь отправится в космос. Он войдет в состав основного экипажа 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, которая стартует в марте 2025 года на корабле «Союз МС-27». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Помимо Рыжикова, в экипаж 73-й экспедиции войдут космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Полет Кима на МКС осуществляется по соглашению между Роскосмосом и NASA о перекрестных полетах.

Примечательно, что Рыжиков, Зубрицкий и Ким также являются дублирующим экипажем 72-й экспедиции, которая стартует 11 сентября 2024 года на «Союзе МС-26».

Сергей Рыжиков уже имеет за плечами два космических полета, первый из которых состоялся в октябре 2016 – апреле 2017 года (50-я длительная экспедиция на МКС), а второй – в октябре 2020 – апреле 2021 года (64-я длительная экспедиция). В общей сложности он провел в космосе 358 суток 2 часа и 25 минут.