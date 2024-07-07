Татарстанская делегация покоряет форум «Метеор» в Нижегородской области

С 4 по 9 июля в Нижегородской области проходит форум «Метеор», объединяющий молодежь из 14 регионов ПФО. Татарстан представлен 74 делегатами, отметившимися уже первыми победами в конкурсах и соревнованиях.

Форум направлен на самореализацию молодежи и соответствует целям национального проекта «Образование». Участники проходят обучение по семи направлениям креативных индустрий, участвуют в конкурсах, фестивалях, выставках и мастер-классах.

Татарстанская делегация также представила свой шатер, погружающий в особый колорит республики. Шатер стал популярным местом для отдыха, работы и знакомства с татарской культурой.

Среди первых побед делегации Татарстана – второе место в турнире по киберспорту, второе место в конкурсе короткометражных фильмов, первое место в фестивале диджеинга, второе место в конкурсе поэзии и прозы и многие другие достижения.