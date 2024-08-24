Татарстанская молодежь принимает участие в форуме о сотрудничестве России с Китаем

В Саратовском академическом театре юного зрителя состоялась торжественная церемония открытия IX Российско-Китайского молодежного форума «Волга-Янцзы». Свыше 300 студентов из вузов Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы КНР (Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань) и города центрального подчинения Чунцин собрались, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и обменяться опытом. Десять студентов Казанского федерального университета представляют Татарстан.

Идея проведения форума возникла на четвертом заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в ноябре прошлого года в Наньчане, где полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и заместитель Премьера Госсовета КНР Чжанг Гоцин договорились о его организации.

Форум «Волга-Янцзы» предоставляет участникам возможность познакомиться с культурой и традициями России и Китая, обсудить совместные проекты и наметить пути сотрудничества в различных сферах.

В этом году форум приурочен к 75-летию установления российско-китайских дипломатических отношений и посвящен вопросам сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей двух стран.

Перед торжественной церемонией открытия форума в саратовском Парке Победы состоялось возложение цветов к Вечному огню в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Форум продлится пять дней. Молодые люди будут дискутировать об инновационном развитии двух стран, участвовать в образовательных и спортивных мероприятиях, посещать популярные туристические места Саратовской области.