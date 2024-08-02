Татарстанская молодежь выиграла гранты на сумму 1,6 млн рублей

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Республика
2 августа 2024  15:28
Автор:
Владислав Косолапкин

Команда из нашей республики стала победителем конкурса грантов на Всероссийском молодёжном форуме Движения Первых «iВолга». Татарстан представили 67 делегатов.

В форуме приняли участие представители 82 российских регионов, а также 8 дружественных стран.

На конкурс грантов поступило 188 заявок, включая 12 из Татарстана. В итоге четверо молодых татарстанцев, представляющих различные социальные проекты, выиграли финансирование на сумму от 155 до 700 тысяч рублей.

А общая сумма грантов составила 1,6 млн рублей.

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Новости
Татарстанская молодежь выиграла гранты на сумму 1,6 млн рублей
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