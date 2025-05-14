Татарстанская спортсменка завоевала золото чемпионата мира по тхэквондо

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Спорт
14 мая 2025  12:07

Элина Камалова из Татарстана одержала победу на мировом первенстве по тхэквондо в Фуджейре (ОАЭ). В напряженных соревнованиях, где собрались 811 юных атлетов из 80 стран, наша землячка не оставила шансов соперницам в весовой категории до 41 кг, продемонстрировав безупречную технику и выдающуюся физическую форму.

Спортсменка тренируется под руководством опытного наставника Я.В. Митрофанова в специализированной школе олимпийского резерва «Кэмпо» (Набережные Челны).

«Каждая победа — это не только радость, но и огромная ответственность, — поделилась эмоциями чемпионка. — Я благодарна своему тренеру, родителям и всем, кто верил в меня. Это наша общая победа!»

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