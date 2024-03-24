Татарстанские активисты выложили свечи памяти в честь погибших в «Крокус Сити Холле»

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Республика
24 марта 2024  08:51
Автор:
Эндже Гарафиева

В казанском Парке Победы сто молодых людей поучаствовали в «Свече памяти», почтив минутой молчания имена погибших в страшном теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Собрались активисты движений и сообществ, руководители молодежных организаций.

 Фото: tatar-inform.ru

Герой России Расим Баксиков заявил, что очень хочет, чтобы всех причастных постигло наказание за содеянное. Он отметил, что произошедшее должно заставить людей быть внимательнее в вопросах безопасности.

Молодежь Татарстана провела акции памяти по всей республике.

«Тех, кто это сделал, язык не поворачивается назвать людьми. Скорбим и плачем вместе со всеми, кого коснулась эта страшная трагедия», – отметил активист из Нижнекамска Булат Аюпов.

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