Татарстанские активисты выложили свечи памяти в честь погибших в «Крокус Сити Холле»

В казанском Парке Победы сто молодых людей поучаствовали в «Свече памяти», почтив минутой молчания имена погибших в страшном теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Собрались активисты движений и сообществ, руководители молодежных организаций.

Фото: tatar-inform.ru

Герой России Расим Баксиков заявил, что очень хочет, чтобы всех причастных постигло наказание за содеянное. Он отметил, что произошедшее должно заставить людей быть внимательнее в вопросах безопасности.

Молодежь Татарстана провела акции памяти по всей республике.

«Тех, кто это сделал, язык не поворачивается назвать людьми. Скорбим и плачем вместе со всеми, кого коснулась эта страшная трагедия», – отметил активист из Нижнекамска Булат Аюпов.