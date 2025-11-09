Татарстанские артисты приняли участие в новом клипе «Как молоды мы были»

В рамках масштабного музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ состоялись съемки новой версии легендарной песни «Как молоды мы были». Премьера клипа запланирована на 9 ноября – в день рождения выдающегося композитора Александры Пахмутовой.

Съемки проходили на знаменитом нижегородском мысе Стрелка, где сливаются Волга и Ока. В кадре запечатлены величественные речные пейзажи и архитектурные достопримечательности городов Приволжья, создающие особую атмосферу композиции.

Музыкальное оформление клипа отличается оригинальностью: органное звучание сочетается с другими инструментами, формируя насыщенную аранжировку. В проекте участвовали исполнители из 14 регионов ПФО, включая трех представителей Татарстана - Айдара Абдрахимова, Ильяса Фархуллина и Эдуарда Валеева.

Это уже третья работа в цикле «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья». Ранее были представлены клипы на песни «Течет река Волга» и «Гляжу в озера синие». Всего в рамках проекта планируется выпустить семь музыкальных видеороликов.