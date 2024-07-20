Недавнее исследование ВЦИОМ показало рекордный уровень поддержки и взаимопонимания между народами России. Эксперты считают, что это результат единения перед лицом внешней угрозы со стороны западных стран.

Андрей Большаков, завкафедрой международных отношений КФУ, подчеркивает, что большинство граждан готовы противостоять внешней агрессии, что является ключевым фактором внутреннего единства.

Татарстан успешно обеспечивает стабильность в межэтнических и межконфессиональных отношениях благодаря грамотной политике властей, отмечают эксперты.

Важную роль в укреплении единства играют традиционные ценности: жизнь, достоинство, служение Отечеству, крепкая семья, труд, милосердие, справедливость и взаимоуважение.

Игорь Бикеев, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, отмечает, что россиян объединяют не только общие радости и победы, но и общие проблемы, которые нужно решать вместе.

Татарстан является ярким примером успешного межнационального единства, отмечая высокий уровень социально-экономического развития, общественно-политической стабильности и межнационального согласия.