Татарстанские паломники прибыли в Саудовскую Аравию на хадж-2024

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Россия/Мир
10 июня 2024  08:59
Автор:
Эндже Гарафиева

1,4 тысячи мусульман из Татарстана прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, одного из пяти столпов ислама, сообщает «Татар-информ».

В настоящее время паломники находятся в Медине, посещая мечеть Пророка Мухаммеда - Аль-Масджид ан-Набави. В середине недели они отправятся в Мину, предместье Мекки.

В этом году в Мине созданы улучшенные условия проживания: палатки оснащены сплит-системами и новыми кондиционерами, что обеспечит комфортную температуру даже в жаркую погоду. Усилен контроль безопасности: каждый паломник должен иметь бейдж от Министерства хаджа, который проверяется при входе в мечеть аль-Харам. Передвижение на автобусах и в Арафу будет организовано с учетом этих бейджей. Для тех, кто прибыл нелегально, Министерство хаджа организует вывоз из Мекки в Джидду, а в некоторых случаях – депортацию.

В составе группы из Татарстана – 20 врачей разной специализации, готовых оказать первую помощь паломникам. Медицинские пункты оборудованы в каждой гостинице, где также предусмотрен шведский стол с турецкой кухней.

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