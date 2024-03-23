Татарстанские предприниматели смогут получить бесплатный доступ к сервису отчетности

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Республика
23 марта 2024  10:18
Автор:
Эндже Гарафиева

На один год для предпринимателей из Татарстана будет открыт бесплатный доступ к сервису для сдачи отчетности. 

В Минэкономики РТ сообщили, что уже 50 предпринимателей получили эту услугу в этом году. Для участия в программе нужно подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки», выбрать услугу «Предоставление бесплатного доступа к сервису для сдачи отчетности на один год».

Сервис включает в себя возможность без роуминга в любой регион отчитаться онлайн в ФНС, СФР, Росстат. Также подготовить, проверить, загрузить и отредактировать отправку отчёта. Сервис даёт автоматические подсказки.

По книге продаж и журналу счётов-фактур можно свериться с контрагентами. Кроме прочего, можно получить справки и выписки из контролирующих органов, доступ к финансовому анализу компании и справочно-правовому сервису.

О статусе ответов будут уведомлять по СМС и email. Круглосуточно можно обратиться за любой помощью: +7(843)524-90-90.

Такая помощь реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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