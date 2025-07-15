Татарстанские приставы взыскали рекордные алименты за полгода

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Республика
15 июля 2025  16:06

а первые шесть месяцев 2025 года судебные приставы Татарстана обеспечили взыскание алиментных платежей на сумму 1,1 миллиарда рублей. Эти цифры озвучил главный судебный пристав республики Анвар Закиров на брифинге в Доме Правительства.

Особое внимание уделяется борьбе с злостными неплательщиками. По словам Закирова, за отчетный период завершено расследование 96 уголовных дел, большинство из которых касаются систематического уклонения от алиментных обязательств.

Значимым инструментом в этой работе стал Федеральный реестр должников по алиментам, запущенный 25 мая как часть сервиса «Банк данных исполнительных производств». В этот открытый перечень попадают граждане, умышленно уклоняющиеся от содержания своих детей.

«Наши специалисты применяют весь арсенал принудительных мер — от ареста счетов и имущества до ограничения специальных прав и привлечения к уголовной ответственности», — подчеркнул руководитель ведомства.

В Главном управлении ФССП по РТ напоминают, что уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей карается не только административной, но и уголовной ответственностью по статье 157 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы.

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