Татарстанские работодатели охотнее берут новичков, но платят больше опытным

Согласно данным hh.ru, татарстанские работодатели в II квартале 2024 года стали более лояльны к соискателям без опыта работы. Число вакансий для начинающих специалистов выросло на 26%, что свидетельствует о повышенном спросе на новую рабочую силу.

Однако параллельно с этим произошло значительное увеличение зарплат для опытных работников. В особенно выгодном положении оказались специалисты со стажем от 6 лет и более — их доход вырос на 20,3 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, рынок труда Татарстана демонстрирует интересный тренд: работодатели активно ищут новичков, но при этом готовы платить больше опытным специалистам. Такая ситуация может быть связана с нехваткой квалифицированных кадров на определенных должностях, а также с ростом конкуренции за таланты.

Татарстанский рынок труда в целом следует общим тенденциям, замеченным в России — рост числа вакансий для новичков и увеличение зарплат для опытных работников.