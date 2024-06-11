Татарстанских школьников приглашают к участию в масштабном патриотическом флешмобе

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Россия/Мир
11 июня 2024  18:34
Автор:
Эндже Гарафиева

В преддверии Дня России школьникам Татарстана предлагается присоединиться к всероссийскому флешмобу «Песни о родной стране». Акция пройдет с 12 по 30 июня в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», направленного на формирование патриотических чувств у молодежи.

Участникам флешмоба предлагается записать видеоролик с исполнением одной из песен о России и опубликовать его в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ, предоставив ссылку на Яндекс.Диск.

Песни о родной стране — это возможность для школьников выразить свои чувства к Родине, объединиться с другими ребятами из разных регионов и проявить свой творческий потенциал. Особо ценятся работы, в которых участвуют большие коллективы.

По итогам флешмоба жюри выберет 50 лучших работ, которые будут опубликованы на портале.

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