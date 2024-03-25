Татарстанские школьники сразились в чемпионате бизнес-кейсов

Завершился очередной этап республиканского проекта «Школьный бизнес-старт». Больше 300 детей со всех уголков республики изъявили желание поучаствовать в предпринимательском чемпионате. Им дали практические задания для выполнения. Например, придумать системы мотивации сотрудников или предложить свои варианты решений по выходу из других проблемных ситуаций, которые могут возникать при ведении бизнеса.

Юные бизнесмены через 10 дней должны будут защитить свои решения задач перед комиссией, а лучшие команды попадут в следующий очный этап, который пройдет в Казани 18 апреля. Три команды победителей отправятся в Москву после отбора на финальном слете.

«Я не раз говорила, что даже если наши подопечные не станут предпринимателями, тот багаж знаний, тот фундамент, который заложили наши взрослые участники проекта – наставники (тьюторы, предприниматели и так далее), безусловно, обязательно найдут применение в жизни каждого ребенка и позволят им в будущем реализовать себя профессионально, внести свой вклад в развитие родной республики», - отметила руководитель проекта Елена Тихонова.