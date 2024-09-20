Татарстанские спортсмены завоевали 33 медали международного турнира по ушу

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Спорт
20 сентября 2024  11:30
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казань вернулась сборная Татарстана по ушу, успешно выступившая на международном турнире в Гонконге. В копилке нашей команды 33 медали разного уровня.

В Гонконге собрались сильнейшие спортсмены из 27 стран мира. Соревнования проходили в условиях высокой конкуренции, но татарстанские спортсмены проявили себя блестяще, завоевав, в том числе и золото командного первенства.

Наргиза Валиева, привезшая домой три золотые медали, рассказала, что участие в турнире такого уровня — это не только соревновательный опыт, но и возможность прикоснуться к культуре Китая, посетить Гонконг и Шанхай.

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