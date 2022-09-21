На Kazan Digital Week представили татарстанское приложение для телевидения в смартфонах

Татарстанские телеканалы и радиостанции стали доступны в любой точке мира. На выставке Kazan Digital Week 2022 представили новое приложение TatTVR для смартфонов и смарт-телевизоров.

Приложение презентовали весной 2022 года. Оно дает возможность смотреть региональные каналы как в режиме онлайн, так и в формате записи вне зависимости от местоположения. На платформе уже представлен контент пяти популярных татарстанских телеканалов и пяти радиостанций, их число будет увеличиваться.

Мобильную версию можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.

Ранее «КВ» сообщали, что ИТ-парк запускает экспортный акселератор на Ближний Восток.