 На Kazan Digital Week представили татарстанское приложение для телевидения в смартфонах
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На Kazan Digital Week представили татарстанское приложение для телевидения в смартфонах

Телеканалы и радиостанции республики с помощью нового приложения можно смотреть в любой точке мира.

Республика
21 сентября 2022  12:50
Автор:
Шахерезада Курбанова

Татарстанские телеканалы и радиостанции стали доступны в любой точке мира. На выставке Kazan Digital Week 2022 представили новое приложение TatTVR для смартфонов и смарт-телевизоров.

Приложение презентовали весной 2022 года. Оно дает возможность смотреть региональные каналы как в режиме онлайн, так и в формате записи вне зависимости от местоположения. На платформе уже представлен контент пяти популярных татарстанских телеканалов и пяти радиостанций, их число будет увеличиваться.

Мобильную версию можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.

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