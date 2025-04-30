Татарстанские хирурги провели уникальную операцию на сердце бойца СВО

Врачи Республиканской клинической больницы и МКДЦ впервые в Татарстане успешно извлекли осколок из бьющегося сердца военнослужащего без использования аппарата искусственного кровообращения.

37-летний боец из Ютазинского района получил осколочное ранение в декабре 2024 года. При обследовании в госпитале РКБ обнаружили металлический фрагмент в сердце. Как пояснил хирург Михаил Бурмистров, раненый выжил благодаря тому, что раскалённый осколок «запаял» повреждённые ткани.

Медики приняли решение оперировать без остановки сердца, что сократило риски и ускорило восстановление пациента. Военнослужащий настаивал на операции, чтобы вернуться в строй.

«Мы тщательно изучили 3D-реконструкцию сердца и решили попытаться извлечь осколок без искусственного кровообращения», – рассказал кардиохирург Анвар Садыков. Операция прошла успешно, открыв новые возможности для спасения тяжелораненых.