 Татарстанские зонды начали применять для выявления омикрон-штамма
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Татарстанские зонды начали применять для выявления омикрон-штамма

Предварительные клинические исследования зондов проводили в медицинских учреждениях Москвы.

Республика
17 января 2022  16:19

Медицинские зонды, производимые в Татарстане, начали применять для выявления омикрон-штамма. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе промпарка «Фарммедполис».

Для проведения тестирования татарстанские зонды были внедрены в комплект экспресс-тестов резидента Сколково — компанию «Рапид Био». Эффективность комплекта была подтверждена во время тестирования. 

«Данный тест предназначен для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 (омикрон) в образцах мазков из носоглотки с высокой диагностической чувствительностью — 97.1% и стопроцентной специфичностью. По результатам проведенного исследования были подтверждены ранее заявленные диагностические характеристики при выявлении этого новейшего штамма», — прокомментировал гендиректор ООО «Рапид Био» Жимбиев Анжей.

Предварительные клинические исследования зондов проводили в медицинских учреждениях Москвы в период с 1 января по 11 января 2022 года.

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