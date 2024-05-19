Татарстанские журналисты принимают поздравления с Днём печати: обращение Фарида Мухаметшина

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с Днем печати Республики Татарстан.

Информационное поле, говорит он, в современном мире характеризуется живым, эмоциональным и острым диалогом. От представителей масс-медиа ожидают достоверности информации, взвешенности оценок и соблюдения принципов журналистской этики.

СМИ занимают достойное место в общероссийском информационном пространстве, подчеркивает Мухаметшин. От компетентности и непредвзятости журналистов будет зависеть информационный фон предстоящих выборов и других политических процессов. Тем более, когда перед республикой стоят масштабные задачи, включая проведение международных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий.

В своём поздравлении руководитель выражает благодарность журналистам за их востребованный труд, обостренное чувство справедливости и стремление помогать людям правдивым словом.