Татарстанский «Ак Барс» проиграл в фиджитал-матче со счетом 7:8

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Город
20 февраля 2024  08:51
Автор:
Эндже Гарафиева

По итогам первого соревновательного дня «Игр будущего» в Казани местная команда «Ак Барс» по хоккею уступила российскому клубу «COSMOS X17», пропустив 8 шайб, но и забив 7.

Хозяева льда прекрасно себя проявили в фиджитал-части матча (формат реального взаимодействия), но в digital (виртуальном) оказались в проигрыше. 

Турнир прошел в «Татнефть Арене». Там же, еще одна российская команда Liga Pro Team одержала победу над Barys Cyber Team из Казахстана со счетом в 10:7.

Сегодня команда-победитель из России сыграет с Baltic Select, затем Quetzales México NA против Barys Cyber Team, а INTER с Ak Bars, день закончится встречей между Feniks и COSMOS X17.

«Игры Будущего» — международный турнир, который состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях примут участие 2 тысячи человек из разных стран мира.

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