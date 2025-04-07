Татарстанский Aurus Senat стал звездой инвестиционного форума в ОАЭ

Фото: t.me/galimovatatarstan

Российский люксовый седан Aurus Senat, произведенный в Татарстане, стал главным хитом выставки в рамках Международного инвестиционного форума AIM Congress 2025. Об этом сообщила пресс-секретарь Раиса Татарстана Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

Белый Aurus Senat — центр внимания

На стенде Татарстана был представлен белоснежный Aurus Senat, который вызвал особый интерес у гостей выставки. Галимова опубликовала видео, где автомобиль торжественно открывают, снимая с него защитный чехол. Ранее она выложила короткий ролик, в котором машина еще была скрыта от публики.

Татарстан и ОАЭ: укрепление партнерства

Форум AIM Congress 2025, проходящий в Абу-Даби с 7 по 9 апреля, является крупнейшей инвестиционной площадкой Ближнего Востока. В этом году его тема звучит так:

«Определение будущего глобальных инвестиций: новая волна глобализации на пути к сбалансированному миропорядку».

Татарстан участвует в мероприятии с 2015 года. Накануне открытия Раис республики Рустам Минниханов провел встречу с государственным министром ОАЭ по внешней торговле доктором Тани аль-Зейуди, что подчеркивает стратегическое партнерство региона с Эмиратами.

Aurus: от «Кортежа» до международного признания

Бренд Aurus — первый российский проект в сегменте премиум-автомобилей, разработанный НАМИ при поддержке фонда Tawazun (ОАЭ). В мае 2021 года на территории ОЭЗ «Алабуга» началось серийное производство Aurus Senat.