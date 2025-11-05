Татарстанский бизнес привлек 6,7 млрд рублей благодаря государственным гарантиям

В 2025 году субъекты малого и среднего предпринимательства Татарстана получили значительную финансовую поддержку, привлекая 6,7 млрд рублей заемных средств с использованием государственных гарантий. Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» при координации Министерства экономики республики и подведомственных ему институтов развития.

Ключевую роль в обеспечении доступа предпринимателей к финансированию сыграл республиканский Гарантийный фонд, предоставивший 280 поручительств на общую сумму 1,9 млрд рублей. Эта мера позволила бизнесу получить кредитные ресурсы на льготных условиях, включая программы регионального Фонда поддержки предпринимательства.

Анализ отраслевой структуры получателей поддержки демонстрирует преобладание реального сектора экономики: производство товаров (43,3%), сфера услуг (26,4%), сельское хозяйство (13,5%), строительство (8,5%) и торговля (8%).

Гарантийный фонд РТ предлагает предпринимателям поручительства объемом до 100 млн рублей для отдельных компаний и до 120 млн рублей для групп связанных предприятий. Финансовая поддержка может быть направлена как на инвестиционные проекты и приобретение внеоборотных активов, так и на другие предпринимательские цели с лимитом до 70 млн рублей.

Программа государственных гарантий является частью комплексной системы поддержки бизнеса в республике, которая включает также микрозаймы, грантовое финансирование и нефинансовые услуги для предпринимателей и самозанятых граждан.