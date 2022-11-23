Татарстанский депутат-доброволец прибыл на боевые позиции СВО

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев прибыл на линию боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Время боевой подготовки и слаживания завершено. В составе добровольческого батальона прибыл на место дислокации к линии боевого соприкосновения», - подписал он опубликованное видео.

На кадрах депутат едет следом за грузовиком, на котором написано «Волга».

Напомним, Шарафиев подписал краткосрочный контракт с одним из добровольческих батальонов, который сейчас находится в зоне проведения СВО. До этого решения он уже несколько раз бывал на Донбассе с гуманитарными миссиями.