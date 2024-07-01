Татарстанский «КамАЗ» заявил, что меняет систему оплаты труда

С 1 июля 2024 года работники «КамАЗа» получат повышение зарплаты. Об этом объявили представители самой организации. Тарифы и оклады будут проиндексированы на 5,2%. Решение было принято гендиректором Сергеем Когогиным совместно с профсоюзным комитетом в целях повышения заработной платы и социальной защищенности сотрудников.

Кроме того, с этого дня на «КамАЗе» вводится новая система оплаты труда. Доля фиксированной части зарплаты (оклада) увеличится с 30% до 70%, соответственно снизится доля переменной части (надбавки и премии).

«Руководство компании считает первостепенно важным обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда сотрудников, плановую реализацию и расширение мер социальной поддержки», - отметили на «КамАЗе».