Татарстанский «КамАЗ» заявил, что меняет систему оплаты труда

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Республика
1 июля 2024  13:31
Автор:
Эндже Гарафиева

С 1 июля 2024 года работники «КамАЗа» получат повышение зарплаты. Об этом объявили представители самой организации. Тарифы и оклады будут проиндексированы на 5,2%. Решение было принято гендиректором Сергеем Когогиным совместно с профсоюзным комитетом в целях повышения заработной платы и социальной защищенности сотрудников.

Кроме того, с этого дня на «КамАЗе» вводится новая система оплаты труда. Доля фиксированной части зарплаты (оклада) увеличится с 30% до 70%, соответственно снизится доля переменной части (надбавки и премии).

«Руководство компании считает первостепенно важным обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда сотрудников, плановую реализацию и расширение мер социальной поддержки», - отметили на «КамАЗе».

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