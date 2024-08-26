Татарстанский нефтегазохимический форум стартовал в Казани

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Город
26 августа 2024  09:50
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана сегодня открылся традиционный нефтегазохимический форум, собравший ведущих специалистов и экспертов отрасли. В этом году мероприятие, приуроченное к Году научно-технологического развития в республике, проходит на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо».

Раис Татарстана Рустам Минниханов, приветствуя участников форума, подчеркнул важность использования научно-технологического потенциала для устойчивого экономического роста республики.

Он также выразил надежду, что богатые природные ресурсы, развитая промышленность и научные центры Татарстана послужат основой для дальнейшего развития региона и повышения благосостояния жителей.

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