Татарстанский нефтегазохимический форум стартовал в Казани

В столице Татарстана сегодня открылся традиционный нефтегазохимический форум, собравший ведущих специалистов и экспертов отрасли. В этом году мероприятие, приуроченное к Году научно-технологического развития в республике, проходит на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо».

Раис Татарстана Рустам Минниханов, приветствуя участников форума, подчеркнул важность использования научно-технологического потенциала для устойчивого экономического роста республики.

Он также выразил надежду, что богатые природные ресурсы, развитая промышленность и научные центры Татарстана послужат основой для дальнейшего развития региона и повышения благосостояния жителей.