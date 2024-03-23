Татарстанский проектный офис признан лучшим правительством страны

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Республика
23 марта 2024  08:36
Автор:
Эндже Гарафиева

В Москве прошла стратегическая сессия проектных офисов на тему эффективности. Проектный офис Республики Татарстан отмечен дипломом «Лучший проектный офис по уровню достижения проектов».

В прошлом году он реализовал 50 региональных проектов в рамках нацпроектов. 

При формировании оценки учитывается работа, проделанная ответственными республиканскими органами исполнительной власти для достижения целевых значений показателей, а также реализации мероприятий национальных проектов.

«Удержать взятую высоту наша задача, которую необходимо будет реализовать в текущем году» – отметила заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева.

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