Татарстанский водитель лишился прав за поддельные номера

Мировой суд Татарстана вынес постановление о полугодовом лишении водительского удостоверения местному автомобилисту, уличенному в езде с фальшивыми регистрационными знаками. Инцидент произошел в Сабинском районе, где бдительные инспекторы ДПС остановили подозрительное транспортное средство.

При проверке выяснилось, что установленные на машину номера числятся за другим автомобилем, ранее проданным владельцем. Как отмечается в судебном решении, каждый водитель обязан перед поездкой удостовериться в подлинности регистрационных знаков и поддерживать техническое состояние своего транспортного средства в надлежащем виде.

Нарушитель был привлечен к ответственности по части 4 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающей санкции за умышленное использование заведомо подложных государственных регистрационных знаков.

Напомним, ранее в Казани сотрудники ГИБДД задержали 16-летнего подростка, управлявшего автомобилем без водительского удостоверения.