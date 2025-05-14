Татарстанский водитель лишился прав за поддельные номера

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Республика
14 мая 2025  13:41

Мировой суд Татарстана вынес постановление о полугодовом лишении водительского удостоверения местному автомобилисту, уличенному в езде с фальшивыми регистрационными знаками. Инцидент произошел в Сабинском районе, где бдительные инспекторы ДПС остановили подозрительное транспортное средство.

При проверке выяснилось, что установленные на машину номера числятся за другим автомобилем, ранее проданным владельцем. Как отмечается в судебном решении, каждый водитель обязан перед поездкой удостовериться в подлинности регистрационных знаков и поддерживать техническое состояние своего транспортного средства в надлежащем виде.

Нарушитель был привлечен к ответственности по части 4 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающей санкции за умышленное использование заведомо подложных государственных регистрационных знаков.

Напомним, ранее в Казани сотрудники ГИБДД задержали 16-летнего подростка, управлявшего автомобилем без водительского удостоверения. 

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