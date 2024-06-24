Татарстанский врач спас ребенка на борту самолета

На борту самолета, летевшего в Казань, развернулась настоящая драма, сообщили в Минздраве РТ. Четырехлетний ребенок внезапно посинел и перестал дышать, а изо рта шла пена.

К счастью, среди пассажиров оказался главврач Арской ЦРБ Рифат Идрисов, который по образованию был детским врачом. Не растерявшись, он тут же бросился на помощь, услышав крики «Нужен врач!».

Оценив состояние ребенка, он оказал ему первую помощь. Наклонил тело в сторону, головой вниз, с силой разжал зубы, высунул язык.

Благодаря его профессиональным действиям ребенок пришел в себя и был передан прибывшим медикам. Пассажиры самолета поблагодарили Рифата Идрисова за оперативность и профессионализм, которые помогли спасти ребенка.