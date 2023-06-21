 Татарстанским чиновникам разрешили управлять коммерческими предприятиями
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Татарстанским чиновникам разрешили управлять коммерческими предприятиями

Закон подписал Рустам Минниханов.

Республика
21 июня 2023  14:55
Автор:
Эдуард Салихов

Татарстанским госслужащим дали право управлять коммерческими организациями на безвозмездной основе. Закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов, он вступит в силу через 10 дней. 

Согласно документу, чиновники могут управлять организацией, если она является госкорпорацией, госкомпанией или публично-правовой компанией, у которой свыше более 50% долей находятся в собственности государства. 

При этом они могут быть там лишь в качестве членов коллегиального органа управления компании.

Ранее «КВ» сообщали, что Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете Татарстана. Он заменит Конституционный суд РТ.

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