Татарстанским чиновникам разрешили управлять коммерческими предприятиями

Татарстанским госслужащим дали право управлять коммерческими организациями на безвозмездной основе. Закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов, он вступит в силу через 10 дней.

Согласно документу, чиновники могут управлять организацией, если она является госкорпорацией, госкомпанией или публично-правовой компанией, у которой свыше более 50% долей находятся в собственности государства.

При этом они могут быть там лишь в качестве членов коллегиального органа управления компании.

Ранее «КВ» сообщали, что Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете Татарстана. Он заменит Конституционный суд РТ.