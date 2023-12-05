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Татарстанским школьникам и студентам расскажут об их будущей пенсии

Информационная кампания по повышению пенсионной, финансовой и социальной грамотности учащейся молодежи стартовала в Татарстане 4 декабря.

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Газета «Казанские ведомости»
5 декабря 2023  11:17
Автор:
Ольга Иванычева

Специалисты Отделения Социального фонда РФ по РТ проведут с учениками старших классов общеобразовательных школ и студентами средних профессиональных учебных заведений интерактивные познавательные занятия и расскажут, что такое пенсионные права, как они формируются, почему нужно заботиться о будущей пенсии смолоду и получать белую зарплату. 

- Информационная кампания «Дни пенсионной грамотности» спланирована до конца года, но разъяснительная работа с учащейся молодежью специалистами Социального фонда ведется постоянно. Ее цель - сформировать пенсионную и финансовую культуру, помочь каждому достичь понимания личной ответственности за свое будущее.

Только за прошлый год нами проведены уроки в тысячах учебных заведений республики, а знания получили почти 30 тысяч учащихся и студентов, - рассказал управляющий Отделением Социального фонда по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

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