Татарстанских подростков от ковида будут вакцинировать в два этапа

Татарстанских подростков планируют вакцинировать от коронавируса в два этапа. Об этом на пресс-конференции сказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

На данный момент срок поступления вакцины «Спутник М» остается неизвестным. Предполагается, что вакцинировать будут подростков от 12 до 17 лет. Лопушов сказал, что она будет двухкомпонентная, как и «СпутникV».

Спикер уточнил, что заявка на вакцину уже подана.

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