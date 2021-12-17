 Татарстанских подростков от ковида будут вакцинировать в два этапа
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Татарстанских подростков от ковида будут вакцинировать в два этапа

Срок поступления вакцины в Республику Татарстан пока остаются неизвестными.

Республика
17 декабря 2021  13:19

Татарстанских подростков планируют вакцинировать от коронавируса в два этапа. Об этом на пресс-конференции сказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

На данный момент срок поступления вакцины «Спутник М» остается неизвестным. Предполагается, что вакцинировать будут подростков от 12 до 17 лет. Лопушов сказал, что она будет двухкомпонентная, как и «СпутникV». 

Спикер уточнил, что заявка на вакцину уже подана. 

Ознакомиться о том, как может пройти вакцинация детей от коронавируса и какие у нее есть побочные эффекты вы можете в нашем материале.

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