«Спецподготовка не нужна»: отвечаем на главные вопросы о вакцинации детей от COVID-19

Несмотря на наметившуюся тенденцию на уменьшение числа заболевших коронавирусом, темпы снижения все равно не так активны. Вирусом заболевают уже не только взрослые, но и дети, сюда же накладывается и сезонный подъем ОРВИ среди детей и подростков. Более 11 тысяч школьников в Татарстане уже находятся на карантине, а некоторые классы на разобщении.

Выход из сложившейся ситуации в республиканском Минздраве видят в увеличении темпов вакцинации, не только среди взрослого населения, но и подростков.

Федеральный центр уже анонсировал, что испытания вакцины от коронавируса для детей 6−11 лет начнутся в России в начале следующего года. Уже известно, что центр им. Гамалеи 30 ноября подал в Минздрав России документы на проведение клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что детскую вакцину от коронавируса нужно внести в национальный календарь прививок.

Тот же Гинцбург заявил, что массовая вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет против коронавируса может начаться в конце декабря, а детей в возрасте от 6 до 11 лет, возможно, начнут прививать еще через два месяца при одобрении соответствующей вакцины.

Редакция «КВ» вместе с главным специалистом-педиатром Минздрава РТ Светланой Сенек попыталась разобраться, когда все-таки стоит начать вакцинацию детей от ковида, нужна ли для этого какая-то специальная подготовка, и ответила на главный вопрос – опасна ли она для детей.

Следует ли тестировать ребенка на наличие коронавирусной инфекции?

Перед вакцинацией необходимости в тестировании нет. В случае заболевания ОРВИ, наличии температуры, плохого самочувствия, заболевания всей семьи, тестировать детей нужно, как и взрослых, – для определения тактики лечения ОРВИ.

С какого возраста можно начать вакцинацию детей?

В ближайшее время планируется с 12 лет, хотя в будущем она может быть и в более раннем возрасте. Пока есть проекты модификации «Спутника V», который будет назваться «Спутник М», с меньшей дозой антигена. Есть данные и о назальной вакцины для детей и взрослых.

Какие вообще существуют риски для детей от вакцины? Правда ли, что из-за некоторых прививок может развиться тяжелое заболевание – аутизм, эпилепсия, например?

Слухи о том, что вакцина вызывает аутизм, тромбоз – это все фейки, которым нет научного объяснения. Однако есть риски, как и при любой вакцинации и приеме лекарственных препаратов, – это аллергическая реакция на введение. Но, как правило, у кого есть аллергия на вакцины, эти данные человек знает сам и имеется фиксация в медицинской документации.

Как можно подготовить ребенка к вакцинации?

Специальной подготовки перед вакцинацией детей не требуется.