Татарстанское дерби осталось за «Ак Барсом»

Фото: ak-bars.ru

В минувшее воскресенье «барсы» провели татарстанское дерби в Нижнекамске. Казанцы вновь одержали победу с минимальным счетом, но улучшить турнирное положение это не помогло - команда все еще седьмая на «Востоке».

Нижнекамский клуб уже который сезон подряд проводит регулярку как под копирку: провал на старте, осень в подвале таблицы и ренессанс за пару месяцев до плей-офф. Вот и в нынешнем чемпионате «Нефтехимик» начал с одной победы в восьми матчах, а под занавес 2023-го выдал серию из пяти викторий подряд. От заветной восьмой строчки подопечных Олега Леонтьева отделяют всего четыре очка.

«Ак Барс» прилетел в Нижнекамск на фоне чувствительного поражения в Челябинске, откатившись на седьмое место в таблице. В памяти был свеж и октябрьский проигрыш в гостях «Нефтехимику» (1:2).

Впрочем, сам матч получился «низовым» - для выявления сильнейшего командам потребовалась всего одна шайба.

Вторую игру подряд у «барсов» сработало большинство с завершающим броском Дмитрия Кагарлицкого. Гости реализовали лишнего уже на третьей минуте встречи, доведя в итоге игру до победы.

- Ребята хорошо выполнили работу, добились нужного результата, это самое главное, - лаконично оценил матч в Нижнекамске Зинэтула Билялетдинов.

В 2024 году «Ак Барс» успешно проводит игры с командами из нижней части турнирной таблицы, однако пока этих очков не хватает для погони за первой четверкой. После 50 встреч в активе «барсов» 60 баллов при безумной плотности в середине таблицы на «Востоке». Сегодня казанцы завершат выездную серию матчем с «Сочи».