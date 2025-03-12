Татарстанское дерби осталось за «Ирбисом»

В очередной встрече регулярного чемпионата МХЛ «Ирбис» сломил сопротивление «Реактора» в серии послематчевых бросков. Татарстанское дерби завершилось со счётом 3:2. К 36-й минуте казанская молодёжка забросила две безответные шайбы, однако затем нижнекамцы восстановили статус-кво. В серии буллитов «Ирбис» реализовал три попытки против двух у «Реактора», а голкипер казанцев отразил четыре броска.

С 78 очками после 48 игр «Ирбис» продолжает лидировать в турнирной таблице.

«Ирбис» – «Реактор» – 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 Галеев (20:33)

2:0 Замалтдинов (Самигуллин, Сахапов, 35:29)

2:1 Соколов (Гизятов, Семенюк, 38:45)

2:2 Романов (Столяров, Семенёнок, 50:30)

3:2 Онишко (65:00, ПБ)