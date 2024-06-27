Татарстанскому ветерану СВО подарили коляску повышенной проходимости

В Татарстане ветеран СВО Адель Уркунбаев, проходящий лечение после тяжелого ранения, получил ценный подарок от регионального филиала фонда «Защитники Отечества» – коляску повышенной проходимости.

Адель Уркунбаев служил по контракту заместителем командира батальона, но стремился попасть в штурмовую бригаду. Его зачислили в добровольческий батальон, с которым он отправился на Харьковское направление.

В августе 2022 года боец получил ранение в плечо, но остался на передовой. Спустя две недели, после двух штурмов позиций противника, Адель получил осколочное ранение в поясницу от танкового снаряда. После операции и лечения в нескольких госпиталях, сейчас за его здоровьем следят татарстанские врачи. Прогнозы на восстановление положительные – после курсов реабилитации Адель сможет снова ходить.

Фонд «Защитники Отечества», созданный по поручению президента России Владимира Путина, предоставил Аделю коляску повышенной проходимости с несколькими скоростными режимами.

Фонд «Защитники Отечества» оказывает персональную поддержку ветеранам СВО и их семьям, помогая с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением, трудоустройством, юридическими вопросами и адаптацией жилья.