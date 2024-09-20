Татарстанстат снова заявил о подорожании топлива в регионе

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Республика
20 сентября 2024  15:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Цены на бензин в Татарстане обновили максимумы. Как сообщает Татарстанстат, за период с 9 по 16 сентября стоимость АИ-98 увеличилась на 90 копеек, достигнув 75,77 рублей за литр. Это уже третье подорожание премиального бензина за последние два месяца. С начала года его цена выросла на 12,3%.

АИ-95 также подорожал, но не так значительно. Его стоимость увеличилась на 17 копеек – до 55,99 рублей за литр.

В то же время цены на дизельное топливо и АИ-92 остались на прежнем уровне. Стоимость дизеля составляет 61,27 рублей за литр, а АИ-92 – 51,06 рублей за литр.

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