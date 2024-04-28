Татарстанстат: В столице РТ за год сократился выпуск автотранспорта

По сообщениям ведомства в Татарстане упали объемы производства транспорта. Спад составил 18,5%.

При этом отмечается увеличение промышленного производства на 3,1% в марте текущего года в сравнении с таким же отрезком года предыдущего.

Еще одно заметное снижение коснулось производства одежды, в этой области спад составил 34,2%. Незначительно снизился выпуск готовых металлических изделий (минус 2,5%), химических веществ и продуктов (- 1,4%) и производство кожи и изделий из кожи (минус 1,1%).

Ростом выпуска отметились следующие изделия:

• «прочие транспортные средства и оборудования» (92,8%),

• «ремонт машин и оборудования» (58,5%),

• «прочие готовые изделия» (39,6%),

• лекарства и материалы, используемые в медицине и ветеринарии (18,9%).