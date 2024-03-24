Татарстанстат заявил, что овощи и фрукты в республике подорожали на 20%

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Республика
24 марта 2024  16:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Овощи и фрукты в Татарстане подорожали больше, чем на 20,18%. Результатами исследования статистов делится «Татар-информ». 

По информации издания, разница цен между февралем этого года и прошлого вовсе составила 23%. 

Впрочем, есть продукция, что смогла подешеветь. С января цены на непродовольственные товары упали на 0,27%. 

Индекс потребительских цен в прошлом месяце составил 100,41% в сравнении с февралем 2023 года.

Продовольственные, включая алкоголь, подорожали на 2,16% и 8,23% соответственно, у услуги — на 3,13% и 9,59%.

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